Штурм подземных укреплений «Азовстали» в Мариуполе может задеть российских военных, поэтому нужно обратиться к химическим войскам, чтобы «выкурить» засевших украинцев. Об этом 11 апреля заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире «Первого канала»

«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет… Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор», — заявил он.

Денис Пушилин заявил, что по разным данным, на заводе «Азовсталь» в Мариуполе остаются до трех тысяч украинских военных. Проверяется полученная информация о том, что на предприятии присутствуют иностранцы. Доказательства Пушилин обещал опубликовать.

Иностранные наёмники не в первый раз оказываются на территориях, где Россия проводила спецоперацию. Так, на Северном Кавказе ФСБ ликвидировала либо арестовала большое количество наёмников-исламистов с Ближнего Востока.