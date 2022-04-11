Ранее советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что вооруженное противостояние между Россией и Украиной может продлиться до 2035 года. Это в интервью Украина.ру прокомментировал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Вооружённый конфликт между Россией и Украиной на самом деле является конфронтацией России и НАТО, подчеркнул эксперт.

«Я уже говорил, что США и НАТО не дадут закончить этот конфликт. Надо учитывать этот сценарий и готовиться к длительному конфликту к США и НАТО на Украине, потому что Украина для них — это просто инструмент войны», — сказал Рожин.

Все вопросы, связанные со спецоперацией на Украине, нужно рассматривать исключительно в контексте конфликта с США и НАТО, подчеркнул собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.