В польской политической среде распространяется информация о возможном участии Варшавы в американской программе Nuclear Sharing, подразумевающей размещение ядерных вооружений США на территории страны. Эту информацию в интервью Украина.ру прокомментировал польский публицист Рональд Ласецки

Американская ядерная программа принесла бы Польше гипотетическую пользу в случае прямой конфронтации с Россией, отметил эксперт. Вторгнутся в Калининград? Военный эксперт о том, почему Польша продолжает ходить по краю © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Nuclear Sharing предполагает, что в случае войны ядерные силы янки переходят под контроль властей той страны, в которой они дислоцируются. Так что у нас де-факто было бы собственное ядерное оружие. Правда, сегодня мне трудно представить, чтобы какое-либо польское правительство захотело применить (или не применить) такое оружие против воли Вашингтона, но теоретически такая возможность существовала бы», — сказал Ласецки.

Ядерное оружие в Польше, таким образом, объективно укрепило бы эту страну, и в случае поражения России на Украине евразийский проект потерял бы всякий смысл существования, заявил публицист.

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