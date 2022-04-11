Американская ядерная программа принесла бы Польше гипотетическую пользу в случае прямой конфронтации с Россией, отметил эксперт.
«Nuclear Sharing предполагает, что в случае войны ядерные силы янки переходят под контроль властей той страны, в которой они дислоцируются. Так что у нас де-факто было бы собственное ядерное оружие. Правда, сегодня мне трудно представить, чтобы какое-либо польское правительство захотело применить (или не применить) такое оружие против воли Вашингтона, но теоретически такая возможность существовала бы», — сказал Ласецки.
Ядерное оружие в Польше, таким образом, объективно укрепило бы эту страну, и в случае поражения России на Украине евразийский проект потерял бы всякий смысл существования, заявил публицист.
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