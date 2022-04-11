Циркулирующие последние несколько дней слухи о том, что в Мариуполе взят в плен командующий войсками НАТО в Восточной и Южной Европе, американский генерал Роджер Клотье, могут быть запущены спецслужбами США. Такое мнение высказал в беседе с изданием Украина.ру политический обозреватель из Венесуэлы Андрес Пьерантони

По его мнению, данное сообщение вполне укладывается в схему работы американского механизма по распространению дезинформации. Андрес Пьерантони: кто он © скриншот видео Globovision

Пьерантони отметил упорство, с которым ВСУ пытается провести воздушную или морскую эвакуацию из Мариуполя, и связал их с многочисленными сообщениями о присутствии в городе военных из стран НАТО.

«Они распространяют слухи о том, что боевиками "Азова" на заводе "Азовсталь" командует американский генерал, чтобы, в случае если на следующей неделе [в Мариуполе] попадут в плен несколько капитанов или лейтенантов из стран НАТО, это выглядело бы не такой уж значительной новостью», — указал эксперт.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором взятый в плен боец ВСУ рассказал о том, что на заводе «Азовсталь», кроме боевиков «Азова», находятся иностранные военные.