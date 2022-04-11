По его мнению, данное сообщение вполне укладывается в схему работы американского механизма по распространению дезинформации.
Пьерантони отметил упорство, с которым ВСУ пытается провести воздушную или морскую эвакуацию из Мариуполя, и связал их с многочисленными сообщениями о присутствии в городе военных из стран НАТО.
«Они распространяют слухи о том, что боевиками "Азова" на заводе "Азовсталь" командует американский генерал, чтобы, в случае если на следующей неделе [в Мариуполе] попадут в плен несколько капитанов или лейтенантов из стран НАТО, это выглядело бы не такой уж значительной новостью», — указал эксперт.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором взятый в плен боец ВСУ рассказал о том, что на заводе «Азовсталь», кроме боевиков «Азова», находятся иностранные военные.