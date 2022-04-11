«И как раз эти все планы, что "мы когда-нибудь достигнем независимости от российского газа", указывают на то, что фактически они признают, что "сейчас мы это сделать не можем, к 2024 или 2027 году, как раньше называлось, но не сейчас". И это признание того, что "да, мы подпишем изменение в контракт, мы будем рассчитываться в рублях, потому что деваться некуда"», — объяснил эксперт.
Ранее Еврокомиссия заверила, что продолжит совместно с внешнеполитической службой ЕС работу над новыми санкциями в отношении РФ, включая импорт нефти. В пятницу Совет ЕС утвердил пятый по счету пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает запрет на импорт российского угля, начиная с августа 2022 года, однако не затрагивает нефть и газ.
Страны Евросоюза все еще не выработали единой позиции относительно вопроса отказа от российской нефти. На днях Financial Times со ссылкой на источник сообщило, что некоторые члены ЕС, которых он не назвал, не желают отказываться от импорта российских энергоносителей, так как это для них «технически и политически сложный вопрос».
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