Западные страны не станут отказываться от оплаты за российский газ рублями. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Россия может вынудить Запад платить за газ рублями — Пушков © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Ранее Еврокомиссия заверила, что продолжит совместно с внешнеполитической службой ЕС работу над новыми санкциями в отношении РФ, включая импорт нефти. В пятницу Совет ЕС утвердил пятый по счету пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает запрет на импорт российского угля, начиная с августа 2022 года, однако не затрагивает нефть и газ.

Страны Евросоюза все еще не выработали единой позиции относительно вопроса отказа от российской нефти. На днях Financial Times со ссылкой на источник сообщило, что некоторые члены ЕС, которых он не назвал, не желают отказываться от импорта российских энергоносителей, так как это для них «технически и политически сложный вопрос».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.