«Мы только собираем эту информацию. Ранее существовали списки ветеранов, которые имеют статус узников концлагерей. Мы взяли эти списки в Совете ветеранов, но они устарели. Многие ветераны уже покинули нас, либо указаны недействительные номера. Если раньше по спискам ветеранов было более тысячи, то сейчас мы понимаем, что их осталось намного меньше», — сказала Макаренко.
Она отметила, что на прошлой неделе «Волонтёры Победы» навещали дончан, которые прошли ужасные испытания лагерями. В минувшие выходные они посетили трёх ветеранов, которые являются малолетними узниками фашистских концлагерей.
«Мы выслушали, поговорили и поддержали — это самое главное. Конечно, мы передали письма от школьников со словами о том, что о них помнят, и продуктовые наборы. Оставили свой номер телефона, чтобы они всегда нам могли позвонить, если им будет что-то необходимо», — уточнила руководитель проекта.
11 апреля является Международным днём освобождения узников фашистских концлагерей. Учреждён этот день был по инициативе ООН в память об интернациональном восстании узников Бухенвальда. Восстание произошло 11 апреля 1945 года после того, как пленные узнали, что приближается Советская армия.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.