Руководитель «Волонтёров Победы» Ирина Макаренко в интервью изданию Украина.ру рассказала о жителях Донецка, которые были узниками фашистских лагерей

Ходаковский раскрыл, в чем ВСУ копируют немецко-фашистские войска © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Макаренко.

Она отметила, что на прошлой неделе «Волонтёры Победы» навещали дончан, которые прошли ужасные испытания лагерями. В минувшие выходные они посетили трёх ветеранов, которые являются малолетними узниками фашистских концлагерей.

«Мы выслушали, поговорили и поддержали — это самое главное. Конечно, мы передали письма от школьников со словами о том, что о них помнят, и продуктовые наборы. Оставили свой номер телефона, чтобы они всегда нам могли позвонить, если им будет что-то необходимо», — уточнила руководитель проекта.

11 апреля является Международным днём освобождения узников фашистских концлагерей. Учреждён этот день был по инициативе ООН в память об интернациональном восстании узников Бухенвальда. Восстание произошло 11 апреля 1945 года после того, как пленные узнали, что приближается Советская армия.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.