«Сейчас операция будет интенсифицирована. Потому что чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации. У нас обозначены направления, по которым необходимо ускорить определенные шаги», — сказал он.
Пушилин отметил, что, по разным докладам, на заводе «Азовсталь» в Мариуполе остаются до трех тысяч украинских военных. Проверяется полученная информация о том, что на предприятии присутствуют иностранцы. Доказательства Пушилин обещал опубликовать.
Ранее он также заявил, что решение правительства Украины разрешить отрядам территориальной обороны применять артиллерию и ракеты приведет к уничтожению гражданской инфраструктуры и массовым жертвам.