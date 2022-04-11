Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что операция по освобождению территории ДНР будет интенсифицирована в ближайшее время. Об этом 11 апреля он сообщил в комментарии журналистам

Бывший министр ДНР рассказал, почему Гостомель и Буча были оставлены © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Пушилин отметил, что, по разным докладам, на заводе «Азовсталь» в Мариуполе остаются до трех тысяч украинских военных. Проверяется полученная информация о том, что на предприятии присутствуют иностранцы. Доказательства Пушилин обещал опубликовать.

Ранее он также заявил, что решение правительства Украины разрешить отрядам территориальной обороны применять артиллерию и ракеты приведет к уничтожению гражданской инфраструктуры и массовым жертвам.