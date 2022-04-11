Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пренебрежительно высказался об украинцах, которые решили эвакуироваться и уехать из-под обстрелов за границу. Об этом заявил 11 апреля он заявил на одном из эфиров в YouTube

Арестович рассказал о мирном соглашении с Россией © Алексей Арестович/Фейсбук

«Несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два года, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет… Тем, кто к этому не готов, кто сейчас кричит о том, как жить и растить детей, нужна какая-то другая страна… Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов — есть теплая Испания и многие другие страны. Езжайте туда, если вы не готовы», — сказал он.

Ранее Арестович утверждал, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто не позднее мая.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Как неоднократно заявляли в Кремле, специальная операция будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.