Российский спецназ ликвидировал одного из руководителей «Правого сектора» Тараса Бобанича. Об этом 11 апреля сообщает Минобороны РФ

«Изменить кровавое сознание»: Медведев рассказал о денацификации Украины © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Два дня назад о гибели Бобанича (позывной Хаммер) сообщили на странице 2-го отдельного батальона «Правого сектора» в соцсетях. Националисты назвали его смерть «большой потерей» для своего движения.

Известно, что Бобанич присоединился к ультраправым в 2013 году. Участвовал в событиях Майдана, затем в боевых действиях в Донбассе.

Денацификация — одна из главных целей российской спецоперации на Украине. За это время были ликвидированы несколько видных неонацистов, в том числе лидер организации «Фрайкор» Георгий Тарасенко и идеолог «Азова» Николай Кравченко.

*Деятельность организации запрещена в РФ