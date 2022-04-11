Отмечается, что это произошло в 5 км южнее города Изюма в Харьковской области, который находится под контролем РФ.
Два дня назад о гибели Бобанича (позывной Хаммер) сообщили на странице 2-го отдельного батальона «Правого сектора» в соцсетях. Националисты назвали его смерть «большой потерей» для своего движения.
Известно, что Бобанич присоединился к ультраправым в 2013 году. Участвовал в событиях Майдана, затем в боевых действиях в Донбассе.
Денацификация — одна из главных целей российской спецоперации на Украине. За это время были ликвидированы несколько видных неонацистов, в том числе лидер организации «Фрайкор» Георгий Тарасенко и идеолог «Азова» Николай Кравченко.
*Деятельность организации запрещена в РФ