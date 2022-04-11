Ни одна из западных стран-членов Альянса не признает факт наличия своего контингента на территории Украины, сказал эксперт.
«Я искренне не понимаю, что потом с этим контингентом делать. Очевидно, что вместить всех в "Черный дельфин" или "Харп" не получится. Придется строить новую большую тюрьму для ПЖ — пожизненно заключенных. И где ее строить?» — сказал Гаспарян.
Иностранные наёмники не в первый раз оказываются на территориях, где Россия проводила спецоперацию. Так, на Северном Кавказе ФСБ ликвидировала либо арестовала большое количество наёмников-исламистов с Ближнего Востока, напомнил собеседник издания.
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