В ряде СМИ появилась информация о том, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе присутствуют офицеры НАТО, и при этом они якобы потребовали от России эвакуации. О том, что с ними нужно предпринять России, рассказал в интервью Украина.ру историк, политолог и радиоведущий Армен Гаспарян

Ни одна из западных стран-членов Альянса не признает факт наличия своего контингента на территории Украины, сказал эксперт. Times написала, когда Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Я искренне не понимаю, что потом с этим контингентом делать. Очевидно, что вместить всех в "Черный дельфин" или "Харп" не получится. Придется строить новую большую тюрьму для ПЖ — пожизненно заключенных. И где ее строить?» — сказал Гаспарян.

Иностранные наёмники не в первый раз оказываются на территориях, где Россия проводила спецоперацию. Так, на Северном Кавказе ФСБ ликвидировала либо арестовала большое количество наёмников-исламистов с Ближнего Востока, напомнил собеседник издания.

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