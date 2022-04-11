Некоторые европейские страны опасаются потерять доступ к российским энергоресурсам, однако сейчас явно этого не показывают. Об этом на днях сообщило издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на дипломатические круги ЕС

Юшков объяснил, почему Европа не сможет заместить российский газ сжиженным © AP, Pavlo Palamarchuk, File говорится в публикации.

Сам Берлин, по словам автора, «тормозит» ужесточение санкций во всем Евросоюзе, так как по-прежнему остается зависим от российских источников энергии — в частности, угля.

Один из собеседников СМИ напомнил, что страны Евросоюза все пристальней следят за тем, чтобы антироссийские санкции не ударили по их собственной экономике.

Запрет на покупку российского газа рассматривается как один из способов ужесточения санкций против России после начала специальной операции на Украине. Ранее в этом контексте обсуждался недавно построенный трубопровод «Северный поток — 2», который многие европейские политики воспринимали якобы как политический проект.

В то же время власти большинства стран — импортеров топлива из России признают, что оперативно найти альтернативные источники поставок практически невозможно. Так, австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер отмечала, что Австрия пока слишком зависит от России, а немецкий министр финансов Кристиан Линднер заявил, что страны Евросоюза от российского газа отказаться сейчас не могут.