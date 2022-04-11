Мальчик в возрасте чуть больше года делает свои первые шаги в киевской казарме нацистского формирования «Азов», полной оружия, мин и других боеприпасов. Об этом рассказывается в репортаже испанской газеты El País, опубликованном 11 апреля

«Осталось совсем чуть-чуть!» На что надеются в полку «Азов», засевшем в порту Мариуполя © Украина.ру указывается, что это сын Андрея по прозвищу «Философ», одного из командиров вооружённого формирования.

Газета не высказывает своего отношения к размещению ребёнка на военном объекте, который в любое время может стать целью удара противоположной стороны конфликта.

«Полемика по поводу этого движения, состоящего из значительного числа нацистских боевиков и крайне правых добровольцев, не утихает с момента его создания в 2014 году», — рассказывает газета.

Хотя Максим Жорин, один из основателей «Азова», в интервью изданию отрицает нацистский характер формирования, в статье приводятся факты, опровергающие его слова.

В частности, рассказывается о нахождении в рядах «Азова» нацистов из Европы. Упомянут испанец Мигель из города Таррагона, который в 2017 году был арестован в Венгрии за нацистское приветствие в синагоге.

Его присутствие среди членов «Азова» было подтверждено португальским филиалом CNN и баскским телеканалом ETB, указывает газета.