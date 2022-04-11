«В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300», — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он добавил, что удалось также поразить четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил.
Конашенков уточнил, что Украина получила эти С-300 от «одной из европейских стран».
На прошлой неделе власти Словакии подтвердили, что отправили на Украину комплексы С-300.
Задолго до начала специальной военной операции украинская армия начала получать из-за рубежа не только помощь, но и летальное вооружение. После начала операции так называемые союзники накачивают Украину оружием сверх всякой меры. В особенности после того, как киевские власти перестали просить несбыточного (вступления в НАТО, установления бесполетной зоны) и перешли к более реальным вещам — поставкам тяжелого вооружения.
По состоянию на 20 марта объем только американской военной помощи Киеву превысил 2 млрд долларов — такие данные озвучил глава Минобороны США Ллойд Остин.