Министерство обороны РФ 11 апреля заявило, что ударом крылатых ракет «Калибр» на окраине Днепропетровска (ныне Днепр) был уничтожен дивизион систем противовоздушной обороны С-300

Украина получила С-300 от Словакии, переименование метро, борьба с партиями, убийства пленных, СБУ вымогала деньги у церкви. Хроника событий на Украине на 17:00 8 апреля © пресс-служба Министерства обороны Украины / пресс-служба Министерства обороны Украины / Перейти в фотобанк Игорь Конашенков.

Он добавил, что удалось также поразить четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил.

Конашенков уточнил, что Украина получила эти С-300 от «одной из европейских стран».

На прошлой неделе власти Словакии подтвердили, что отправили на Украину комплексы С-300.

Задолго до начала специальной военной операции украинская армия начала получать из-за рубежа не только помощь, но и летальное вооружение. После начала операции так называемые союзники накачивают Украину оружием сверх всякой меры. В особенности после того, как киевские власти перестали просить несбыточного (вступления в НАТО, установления бесполетной зоны) и перешли к более реальным вещам — поставкам тяжелого вооружения.

По состоянию на 20 марта объем только американской военной помощи Киеву превысил 2 млрд долларов — такие данные озвучил глава Минобороны США Ллойд Остин.