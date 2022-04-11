Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 11 апреля в своем Telegram-канале заявил, что первоочередной задачей является полное освобождение «от нациков и шайтанов» Луганска и Донецка, а далее всех остальных городов Украины, включая Киев

«Хэппи-энд не предвидится»: Кадыров гарантировал боевикам «Азова» «голливудский конец» © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк видеообращении.

При этом он пояснил, что цель заключается не в том, чтобы забрать города, а в том, чтобы «уничтожить бандеровцев».

Кадыров добавил, что «ни один шаг не будет сделан назад», а жест доброй воли «не так поняли так называемые "друзья"».

В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. По их итогам российское Министерство обороны решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отводе войск РФ из Киевской области, отметил, что это жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения.

Но после этого в городе Буча Киевской области, когда российские военные полностью вышли оттуда, произошла провокация — украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших. Песков заявил позднее, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.