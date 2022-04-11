«Будет наступательная наша работа. Не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, городах и селах. Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим. Такая вот поставлена задача верховным главнокомандующим, нашим дорогим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И потом дальше заберем Киев и все остальные города», — сказал Кадыров в видеообращении.
При этом он пояснил, что цель заключается не в том, чтобы забрать города, а в том, чтобы «уничтожить бандеровцев».
Кадыров добавил, что «ни один шаг не будет сделан назад», а жест доброй воли «не так поняли так называемые "друзья"».
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. По их итогам российское Министерство обороны решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отводе войск РФ из Киевской области, отметил, что это жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения.
Но после этого в городе Буча Киевской области, когда российские военные полностью вышли оттуда, произошла провокация — украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших. Песков заявил позднее, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.