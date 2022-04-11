Превращение доллара в оружие может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему, сообщила на днях газета Financial Times

Дудчак рассказал, сколько будет стоить доллар в ближайшее время © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк отметили, что санкции, заморозившие валютные резервы России, создали для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар.

«Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон», — говорится в статье.

Авторы материала указали на отсутствие глобальной коалиции, осуждающей спецоперацию России на Украине, подчеркнув, что существует лишь западный блок. Это, по их мнению, может привести к важным последствиям для будущего международных финансов. Подчеркивается, что санкции против Москвы не поддержали Китай, Бразилия, ЮАР и Мексика.

«Смерть доллара предсказывали бесчисленное количество раз в прошлом, однако американская валюта продолжала сохранять свои позиции. <…> Но если будет наблюдаться стабильный отход от доллара в ближайшие годы, то санкции в отношении российского Центробанка могут стать не смелым, новым способом оказания давления на оппонента, а тем моментом, когда доминирование доллара начнет снижаться, словно "финансовый Суэцкий канал"», — заключили обозреватели.

В конце февраля РФ начала спецоперацию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было.