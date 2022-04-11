Он объяснил, что в этом случае торговые маршруты между Россией и Германией и между Китаем и Европой проходили бы не через Балтийское море, а через Белоруссию, Украину и Польшу.
«Наши страны — я имею в виду Польшу и Украину — стали бы только богаче, если бы воспользовались своим транзитным положением. Впервые в нашей истории мы оказались бы не на периферии цивилизации, а в пространстве развития», — сказал Ласецки.
К сожалению, ни польские, ни украинские элиты не заинтересованы в таком сценарии, утверждает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.