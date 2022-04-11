Лучшим геополитическим вариантом для Польши было бы сближение между Москвой и Берлином, а также нормализация отношений между Варшавой и Минском. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру польский публицист Рональд Ласецки

Сивков ответил, разместит ли Пентагон ядерное оружие в Польше © president.gov.ua

«Наши страны — я имею в виду Польшу и Украину — стали бы только богаче, если бы воспользовались своим транзитным положением. Впервые в нашей истории мы оказались бы не на периферии цивилизации, а в пространстве развития», — сказал Ласецки.

К сожалению, ни польские, ни украинские элиты не заинтересованы в таком сценарии, утверждает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.