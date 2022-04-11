Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом. Об этом 11 апреля сообщила британская газета Times со ссылкой на источники

Владимир Евсеев: НАТО хочет воевать до последнего украинца, а Россия — нет © РИА Новости, Нина Зотина

«Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, за ней последует Швеция», — пишет издание.

Как заявили опрошенные газетой европейские дипломаты, обе страны расширят возможности НАТО, в особенности в сфере сбора разведданных и в рамках усиления ВВС. По словам одного из дипломатов, Швеция и Финляндия будут «настоящими игроками» блока.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие «месяцы и недели», заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Штаты приветствовали бы решение этих стран присоединиться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.