В Мелитополе открывают объекты культуры и спорта. Об этом рассказала мэр города Галина Данильченко, передает 11 апреля РИА Новости

Шарлай раскрыл, как поменялся Мелитополь с появлением российского телевещания © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк Данильченко.

Мэр отметила, что город живет полноценной жизнью, работают системы жизнеобеспечения.

«Город развивается, мы сейчас стараемся все структуры жизнедеятельности города обеспечивать, у нас все объекты ЖКХ работают в штатном режиме: электроснабжение, вода, газ — все работает», — добавила она.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Через несколько дней российские военные взяли украинский город Мелитополь под полный контроль.

В начале апреля помощник члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай рассказал изданию Украина.ру, что освобождённый Мелитополь начинает новую жизнь без киевской власти. В городе налаживается мирная жизнь, люди спокойно ходят по улицам, работает коммунальное хозяйство, в домах тепло, есть горячая вода и электричество.

Мелитополь — город на юге Запорожской области в 50 км от Азовского моря. Это второй по величине город области, население — около 150 тысяч человек.