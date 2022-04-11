«Нужно обратиться к вопросам культуры, спорта, занятиям детей. С этой целью мы открываем школы, чтобы дети могли закончить нормально учебный год. Открываем объекты культуры и спорта: плавательный бассейн, ледовую арену. Проводим праздничное мероприятие для деток в парке имени Горького. Праздник будет бесплатный: все качели, карусели, сладости и прочее — все бесплатное», — сказала Данильченко.
Мэр отметила, что город живет полноценной жизнью, работают системы жизнеобеспечения.
«Город развивается, мы сейчас стараемся все структуры жизнедеятельности города обеспечивать, у нас все объекты ЖКХ работают в штатном режиме: электроснабжение, вода, газ — все работает», — добавила она.
Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Через несколько дней российские военные взяли украинский город Мелитополь под полный контроль.
В начале апреля помощник члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай рассказал изданию Украина.ру, что освобождённый Мелитополь начинает новую жизнь без киевской власти. В городе налаживается мирная жизнь, люди спокойно ходят по улицам, работает коммунальное хозяйство, в домах тепло, есть горячая вода и электричество.
Мелитополь — город на юге Запорожской области в 50 км от Азовского моря. Это второй по величине город области, население — около 150 тысяч человек.