Со времен Второй мировой количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Об этом на днях сообщила китайская газета Global Times

Американский журналист: Антироссийские санкции Запада — это акт войны © REUTERS, Dado Ruvic считает, что кризис на Украине отражает стремление Вашингтона к гегемонии путем принуждения.

По его словам, Штатам свойственно навешивать различные ярлыки на незападные страны, которые настаивают на независимой внешней политике, и обвинять их в несоблюдении «общечеловеческих ценностей».

«Данные показывают, что со времен Второй мировой войны количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Сейчас все больше и больше стран не желают подчиняться политике принуждения США», — пишет колумнист GT.

По мнению автора статьи, Белый дом пытается оказывать давление на Китай, Индию и другие страны с независимой позицией в отношении Москвы.

«На сегодняшний день США стремятся взять в заложники страны из разных уголков мира, которые не поддерживают их в вопросе Украины. Высокопоставленные чиновники из Вашингтона по очереди угрожали некоторым государствам, в том числе Китаю и Индии», — говорится в статье.

Публицист напомнил, что замглавы госдепартамента США Венди Шерман пригрозила Пекину «последствиями» в случае предоставления материальной поддержки России, а глава национального экономического совета Белого дома Брайан Диз отметил, что при сближении с позицией Москвы «последствия» для Нью-Дели будут «значительными и долгосрочными».

В конце Февраля Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было.