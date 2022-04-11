После подсчета 99% протоколов, действующий президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство на выборах главы государства, набрав 27,6% голосов, передает 11 апреля elections.interieur.gouv.fr

Путин и Макрон обсудили российско-украинские переговоры © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Марин Ле Пен занимает второе место (23,4%), глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — на третьем (22%).

Между тем, в столичном регионе Франции первое место занял Меланшон, который уже не претендует на второй тур (30,24% голосов), а за ним следуют Макрон получил (30,19%) и Ле Пен (12,97%). На четвертом месте в этом регионе — крайне правый кандидат, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур (7,46%). Пятый результат получила кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, у нее 6,19% голосов.

В самом Париже ситуация другая: во французской столице Макрон получил 35,33%, Меланшон — 30,09%, а Земмур — 8,16%. Марин Ле Пен заняла лишь шестое место с 5,54% голосов.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.