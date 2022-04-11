Политика США не дала решить украинский кризис и стала причиной российской спецоперации на территории страны. Об этом заявил на днях предприниматель Дэвид Сакс, передает журнал American Conservative

Политолог Лобода рассказала, что российская молодёжь думает о спецоперации на Украине © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«Мы отказались выполнить самое давнее и важное требование русских, хотя в частном порядке признавались Украине, что не собираемся его выполнять. <…> Мы отказались <…> идти на уступку, которая в значительной степени бессмысленна для нас, но имеет первостепенное значение для них», — заявил Сакс.

Эксперт выразил сомнение в дипломатических способностях сотрудников Госдепа, так как в последние два десятилетия США решали международные вопросы в первую очередь военным путем. Он также назвал американскую политику по Украине некомпетентной.

«Государственный департамент допустил провал, не сделав все возможное для предотвращения спецоперации России на Украине», — отметил Сакс.

При этом предприниматель добавил, что американские дипломаты должны были понять опасения России из-за расширения НАТО. Он напомнил об огромном военном потенциале альянса и его участии в конфликтах на Балканах и в Ливии.

«Сами Соединенные Штаты были готовы пойти на риск ядерной конфронтации с Советским Союзом из-за наступательных вооружений, размещенных в 90 милях от наших берегов в 1962 году, однако мы рассматриваем схожую обеспокоенность русских как сумасшествие или блеф», — подчеркнул Сакс.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».