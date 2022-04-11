Россия обратится в суды, если страны Запада объявят дефолт по неисполнению обязательств по евробондам. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает 11 апреля «Известия»

Игорь Юшков: России дефолт не страшен © РИА Новости, Нина Зотина

«Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях», — сказал Силуанов.

Министр напомнил, что России заблокировали валютные счета, из-за чего не проводятся платежи держателям облигаций. Россия заплатила инвесторам в рублях. Он отметил, что иностранные держатели могут «потратить эти средства на покупку новых бумаг… на расчеты по налогам, на целый ряд других операций». Силуанов утверждает, что они также смогут конвертировать рублевые средства в иностранную валюту.

«Но наша позиция — это может быть сделано после того, как будет обеспечена разморозка валютных счетов России»,- объяснил он.

По словам министра, если против России ведется экономическая и финансовая война, то она «вынуждена реагировать, тем не менее выполняя все свои обязательства».

Он отметил, что дефолт нанесет удар по имиджу страны как надежного заемщика, поэтому Запад направит все силы, чтобы это реализовать.

Западные страны ввели несколько жестких санкций в ответ на спецоперацию России на Украине. В том числе новые санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы в иностранной валюте.

Блокировка резервов, в частности, не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка-агента, в результате Минфин произвел выплату зарубежным держателям бумаг в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным валютным счетам.