У Европы исчерпан набор санкций, который был бы вреден для нас и не вреден для них, заявил эксперт.
«Причем последние данные о настроениях потребителей в Европе говорят, что ситуация там довольно тяжелая. Там и бизнес не чувствует развития, и население недовольно. Плюс ко всему, европейцы и американцы не стали вводить новые санкции по газу и нефти и сняли санкции с удобрений, потому что без удобрений им не собрать урожай. По разным оценкам, их зависимость от российских и белорусских удобрений доходит до 20%», — сказал Зубец.
Запад исчерпал дополнительные аргументы для давления на нашу страну. Именно поэтому они перешли от санкций к прямым поставкам оружия на Украину, заключил эксперт.
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