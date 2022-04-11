Основные санкции против России уже введены: дальнейшее ужесточение санкционного режима приведёт к ещё большим последствиям для Запада, рассказал в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

У Европы исчерпан набор санкций, который был бы вреден для нас и не вреден для них, заявил эксперт. Американский журналист: Антироссийские санкции Запада — это акт войны © REUTERS, Dado Ruvic

«Причем последние данные о настроениях потребителей в Европе говорят, что ситуация там довольно тяжелая. Там и бизнес не чувствует развития, и население недовольно. Плюс ко всему, европейцы и американцы не стали вводить новые санкции по газу и нефти и сняли санкции с удобрений, потому что без удобрений им не собрать урожай. По разным оценкам, их зависимость от российских и белорусских удобрений доходит до 20%», — сказал Зубец.

Запад исчерпал дополнительные аргументы для давления на нашу страну. Именно поэтому они перешли от санкций к прямым поставкам оружия на Украину, заключил эксперт.

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