В результате украинского ракетного удара по Краматорску погибло более 30 человек. Своё военное преступление киевские власти приурочили к визиту Жозепа Борреля, главы дипломатии Евросоюза. Об этом в интервью Украина.ру рассказал историк, политолог и радиоведущий Армен Гаспарян

В сообщениях о ракетном ударе по Краматорску в рядах киевской власти появились разногласия — сначала советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что это российская ракета «Искандер», а через 15 минут Владимир Зеленский написал у себя в соцсетях, что это «Точка-У», притом что данное вооружение с 2019 года не используется в ВС РФ и ЛДНР. «Расстреляем как в тире»: Гаспарян рассказал о судьбе поставок Украине западного оружия © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Очевидно, что это действо приурочено к визиту в Киев господина Борреля, старого плешивого урода, возглавляющего евродипломатию. Он сегодня там, вот они ему сделали подарок. Между собой не договорились, ну, ничего страшного», — сказал Гаспарян.

Министерство обороны РФ уже обозначило точку, откуда был произведен залп, потому, что осколки показывают направление: профессионалы доказали украинское происхождение ракеты, добавил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.