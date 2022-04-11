Сам ход переговорного процесса показал, что киевская власть неспособна на переговоры. Об этом в интервью Украина.ру рассказал историк, политолог и радиоведущий Армен Гаспарян

Россия обозначила свои условия, а киевская власть начала играть, выбирая пункты с которыми она согласна и интерпретируя их в свою пользу, заявил эксперт. Зеленский назвал переговоры с РФ единственным выходом для Украины © president.gov.ua

«В процессе выяснилось, что они вообще ни к чему не готовы. Начало переговорного процесса —[помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной] Мединский поехал в Беларусь первый раз. Они вышли и сказали: «Денацификация? Фигня вопрос! Демилитаризация? Пожалуйста! По финскому сценарию, по австрийскому». И сравните с тем, что есть сейчас. От всего отказываются. Поэтому нет договоренностей», — сказал Гаспарян.

В результате переговорного процесса получился очередной "Минский формат" с нулевым КПД, отметил собеседник издания.

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