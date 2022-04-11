Россия обозначила свои условия, а киевская власть начала играть, выбирая пункты с которыми она согласна и интерпретируя их в свою пользу, заявил эксперт.
«В процессе выяснилось, что они вообще ни к чему не готовы. Начало переговорного процесса —[помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной] Мединский поехал в Беларусь первый раз. Они вышли и сказали: «Денацификация? Фигня вопрос! Демилитаризация? Пожалуйста! По финскому сценарию, по австрийскому». И сравните с тем, что есть сейчас. От всего отказываются. Поэтому нет договоренностей», — сказал Гаспарян.
В результате переговорного процесса получился очередной "Минский формат" с нулевым КПД, отметил собеседник издания.
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