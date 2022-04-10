Обвинения Марунича в связях с Россией совершенно абсурдны, уверен Юшков.
«Сейчас можно расправиться с теми, кто тебе не нравится, «давайте мы скажем, что он агент России и быстро посадим, чтобы он нас не критиковал». Потому что абсурдные вещи в энергетике и Нафтогаз и Минэнерго делали очень часто. Будучи экспертом в энергетике, Марунич их критиковал. Это всё есть в эфирах украинского телевидения», — сказал эксперт.
Юшков добавил, что Марунич никогда не появлялся на российском телевидении, не публиковал данных со ссылкой на скрытые источники и занимался только профессиональной критикой энергетической сферы Украины, Минэнерго и "Нафтогаза".
Полностью интервью можно прочитать здесь.