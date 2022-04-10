8 апреля Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве эксперта по энергетическим вопросам. По данным издания Strana.ua, речь идёт о сопредседателе Фонда энергетических стратегий Дмитрии Маруниче. Эту информацию прокомментировал в интервью Украина.ру эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Обвинения Марунича в связях с Россией совершенно абсурдны, уверен Юшков. «Подлый гражданин». Марунич объяснил кадровые перестановки в "Нафтогазе" © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Сейчас можно расправиться с теми, кто тебе не нравится, «давайте мы скажем, что он агент России и быстро посадим, чтобы он нас не критиковал». Потому что абсурдные вещи в энергетике и Нафтогаз и Минэнерго делали очень часто. Будучи экспертом в энергетике, Марунич их критиковал. Это всё есть в эфирах украинского телевидения», — сказал эксперт.

Юшков добавил, что Марунич никогда не появлялся на российском телевидении, не публиковал данных со ссылкой на скрытые источники и занимался только профессиональной критикой энергетической сферы Украины, Минэнерго и "Нафтогаза".

Полностью интервью можно прочитать здесь.