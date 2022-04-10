В украинском сегменте интернета широко распространена людоедская нацистская идеология и призывы уничтожить всех русских. О том, как проукраинские активисты вынуждены с этим жить, рассказал в интервью Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20220406/1033698931.html член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Это ненависть граждан Украины ко всему русскому населению. Даже если ты ни в чем не виноват и поддерживаешь Украину, ты все равно должен быть уничтожен. Многие даже задаются вопросом: «А зачем я тогда боролся за Украину?» Это и есть суть украинского национализма, который не устраивает любое существование России и русских», — сказал Безпалько. Безпалько раскрыл, удастся ли России завершить спецоперацию нынешними силами © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

То, что укладывается в историческую норму украинского национализма, можно наблюдать и сейчас. Киевские власти превратили целую страну в инструмент нацистской идеологии, подчеркнул эксперт.

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