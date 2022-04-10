Европа и США попытались запустить в России финансовую панику, пользуясь включённостью РФ в глобальную систему. Им это не удалось, заявил писатель-публицист, член центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Николай Стариков в интервью Украина.ру

В 2014 году систему российской экономики удалось раскачать, но тогда были приняты неправильные меры, а сейчас реакция была совершенно верная. Мы просто взяли и вышли из этой глобалистской системы, заявил Стариков. Рубль рекордно укрепился к доллару и евро по итогам торгов 7 апреля © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Если остались бы там — курс рубля мог бы быть любым, а теперь мы видим, что он практически не колеблется, по исключительно словесным причинам. Точно так же, как и колебался по тем же самым причинам…поэтому, когда на фоне паники, на фоне заявлений, на фоне ухода западных компаний начинается раскачка биржевого курса рубля, то бороться с этим нужно точно так же, словесно», — сказал эксперт.

Российские власти одним лишь только заявлением о торговле газом в рублях вернули рубль близко к позициям до спецоперации на Украине, подчеркнул собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.