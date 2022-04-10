В 2014 году систему российской экономики удалось раскачать, но тогда были приняты неправильные меры, а сейчас реакция была совершенно верная. Мы просто взяли и вышли из этой глобалистской системы, заявил Стариков.
«Если остались бы там — курс рубля мог бы быть любым, а теперь мы видим, что он практически не колеблется, по исключительно словесным причинам. Точно так же, как и колебался по тем же самым причинам…поэтому, когда на фоне паники, на фоне заявлений, на фоне ухода западных компаний начинается раскачка биржевого курса рубля, то бороться с этим нужно точно так же, словесно», — сказал эксперт.
Российские власти одним лишь только заявлением о торговле газом в рублях вернули рубль близко к позициям до спецоперации на Украине, подчеркнул собеседник издания.
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