Укрепление рубля к доллару не продлится долго из-за низких цен на нефть, рассказал в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Снижение доллара до 76 рублей является инструментом в борьбе с инфляцией, а также средством вселения уверенности в бизнес — как в российский, так и в иностранный. У нас по-прежнему финансовая система не изменилась, рубль дорогой, и на этом можно заработать, поставляя продукцию, рассказал эксперт. Дудчак рассказал, сколько будет стоить доллар в ближайшее время © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Всё же уровень в 75-76 рублей за доллар удержать не удастся. Доллар будет расти, потому что цены на нефть пошли вниз. Скорее всего, мы увидим ослабление рубля во второй половине этого года», — сказал Зубец.

Ранее сообщалось, что Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам.

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