Снижение доллара до 76 рублей является инструментом в борьбе с инфляцией, а также средством вселения уверенности в бизнес — как в российский, так и в иностранный. У нас по-прежнему финансовая система не изменилась, рубль дорогой, и на этом можно заработать, поставляя продукцию, рассказал эксперт.
«Всё же уровень в 75-76 рублей за доллар удержать не удастся. Доллар будет расти, потому что цены на нефть пошли вниз. Скорее всего, мы увидим ослабление рубля во второй половине этого года», — сказал Зубец.
Ранее сообщалось, что Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам.
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