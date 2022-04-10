Можно говорить о группировке украинских войск численностью в 90 тысяч военнослужащих, которая находится на востоке страны, сообщил эксперт.
«Там сконцентрирована большая часть оставшейся артиллерии, бронетехники. Это крупная группировка войск, для ее уничтожения потребуется время. Ввиду того, что Славянско-Краматорская группировка находится на территории, которая хорошо инженерно оборудована, и она лесистая, там достаточно трудно наступать. Я полагаю, что для ликвидация этой группировки потребуется месяц», — сказал Евсеев.
Бои на восточном направлении предстоят достаточно тяжелые и продолжительные, даже в условиях полного окружения, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.