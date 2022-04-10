Ранее появилась информация, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе присутствуют офицеры НАТО, и они при этом якобы потребовали от России эвакуации. Это в интервью Украина.ру прокомментировал историк, политолог и радиоведущий Армен Гаспарян

Страны НАТО никогда не признают факта нахождения своих инструкторов в Мариуполе, убеждён эксперт. Владимир Евсеев: НАТО хочет воевать до последнего украинца, а Россия - нет © РИА Новости, Нина Зотина

«Мы это уже видели. Это все происходило на Северном Кавказе, когда весь сброд подонков со всего Ближнего Востока туда приехал воевать, творить бардак. Эфэсбэшники кого там только ни отловили!», — говорит собеседник издания.

С наёмниками НАТО должен разбираться военный трибунал, однако, принимая во внимание военные преступления киевского режима, на Украине им может угрожать линчевание, подчеркнул эксперт.

«Я этого категорически не хочу. А такая опасность, к сожалению, есть. Поэтому лучше пускай эта вся мразь подохнет в бою — меньше геморроя с ними будет», — сказал Гаспарян.

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