Планам Еврокомиссии по достижению "независимости от российского газа", скорее всего, не суждено сбыться. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Собственную добычу газа ЕС не сможет нарастить физически, а необходимые объёмы СПГ в мире образуются лишь после постройки дополнительных заводов через несколько лет. Юшков ответил, отказывается ли Германия платить за газ в рублях © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Как они собираются достигать этой независимости от России, особенно когда они называют такие периоды, как 2024 год? Что там произойдет?…Все прекрасно видят, когда пойдет на рынок новый объем СПГ, потому что, чтобы построить завод по сжижению газа, нужно несколько лет. Ближайшие будут вводиться в эксплуатацию примерно к 2025 году, и, опять же, это будут небольшие объемы, то есть в основном там будет волна с 2025 года, примерно до 2028-2029 годов», — сказал Юшков.

Последний завод был введен в эксплуатацию США в начале 2022 года. Теперь наступает период, когда новых заводов нет, процесс ввода мощностей цикличен. Это означает, что к 2024 году никакой "независимости от российского газа" в ЕС не наступит, подчеркнул собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.