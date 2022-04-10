Словакия передала Украине свою единственную систему противовоздушной обороны "С-300", оставив страну без защиты собственных рубежей. США разместят в Словакии комплекс Patriot лишь на временной основе. Это в интервью Украина.ру прокомментировал историк, политолог и радиоведущий Армен Гаспарян

«Как только границу пересечет этот поезд, его тут же накроют. Здесь не надо иллюзий, наши уже по этому поводу все сказали. Хотите поставлять — давайте. Вот он пересек шлагбаум, который за ним опустился, и дальше будет такой «блюм-с» большой. Ну, пожалуйста, давайте, поставляйте. То, что наши сделают — не должно быть ни малейших сомнений», — сказал Гаспарян. Навоевался. Британский наемник сбежал с Украины после 9 часов пребывания — СМИ © CC0, Pixabay

Поставки вооружений на Украину выгодны исключительно США: чем больше нестабильности будет в Европе, тем лучше американцам, подчеркнул эксперт.

«Тем более, все понимают, что это будет стрельба, как в тире. У них (у киевского режима — Ред.) уже процентов семьдесят нефтехранилищ — всё, там чуть-чуть осталось добить», — рассказал собеседник издания.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении высокоточными ракетами партий иностранного вооружения и ликвидации иностранных наёмников на базах размещения в западной Украине.

Полностью интервью можно прочитать здесь.