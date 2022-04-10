Ранее Центральный банк РФ объявил о снижении ключевой ставки до 17% годовых. О том, что этот шаг будет означать для российской экономики, рассказал в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Снижение ставки с 20% до 17% поможет в развитии бизнеса за счёт кредитования, утверждает эксперт. Эксперт Дудчак объяснил, сколько российская экономика продержится под санкциями © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я вообще думал, что ставку в 20% они будут держать до осени. Ситуация в экономике не очень простая, и ЦБ ввел эту высокую ставку в том числе для того, чтобы сбить панику. Снижение ставки означает, что паника на потребительском рынке закончилась. Получается, что экономика восстанавливается после шока начала марта гораздо быстрее, чем предполагалось», — сказал Зубец.

Получается, что, по оценке ЦБ, инфляция будет меньше, чем 20%, падение экономики будет меньше, чем 15%, и у российской экономики будет пространство для развития, заключил эксперт.

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