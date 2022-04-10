Перегруппировка российских войск, задействованных в спецоперации на севере Украины, была вынужденным шагом, вызванным необходимостью уничтожения бандформирования в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

Российских войск на Украине не хватает и взять их неоткуда, заявил эксперт. Наша армия — это всего около миллиона, но это не только сухопутные войска, это еще и флот, и авиация, и ракетные войска стратегического назначения. Украина получила С-300 от Словакии, переименование метро, борьба с партиями, убийства пленных, СБУ вымогала деньги у церкви. Хроника событий на Украине на 17:00 8 апреля © пресс-служба Министерства обороны Украины / пресс-служба Министерства обороны Украины / Перейти в фотобанк

«По неофициальным сведениям, на Украине у нас находится около 130 тысяч человек. Часть из них находилась на севере Украины, для того чтобы сковывать украинские подразделения возле Киева и Чернигова, чтобы они не могли прийти на помощь окруженной группировке в Донбассе.

Также наши силы находятся на юге: в Херсоне, охраняют Запорожскую АЭС, в Бердянске и Каховке. Если мы уничтожим эту группировку и пойдем дальше (на север, на запад), мы должны быть уверенны, что на юге нам не будет удара в спину», — сказал Литовкин.

Такое решение президент РФ Владимир Путин принял на фоне бесплодных переговоров с Украиной, уточнил эксперт.

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