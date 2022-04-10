«Полагаю, что представления молодежи о событиях на Украине…не базируются на эмпатии к судьбе братского украинского народа, сколько на экономических категориях ухудшения качества жизни и угрозам собственной социальной мобильности — в том числе и в части поездок в западные страны», — сказала Лобода.
Большую роль в формировании настроений молодёжи играет большое количество негативных по отношению к российской власти публикаций в социальных сетях — именно они являются доминирующим источником информации для современной российской молодежи, подчеркнула эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.