Представления молодёжи о событиях на Украине во многом субъективны и не базируются на политической грамотности. Об этом в интервью Украина.ру рассказала руководитель Приморского регионального отделения Российского общества политологов Оксана Лобода

«Полагаю, что представления молодежи о событиях на Украине…не базируются на эмпатии к судьбе братского украинского народа, сколько на экономических категориях ухудшения качества жизни и угрозам собственной социальной мобильности — в том числе и в части поездок в западные страны», — сказала Лобода. Татьяна Евгеньева: Часть молодежи воспринимает власть как «чужую» © polit.msu.ru

Большую роль в формировании настроений молодёжи играет большое количество негативных по отношению к российской власти публикаций в социальных сетях — именно они являются доминирующим источником информации для современной российской молодежи, подчеркнула эксперт.

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