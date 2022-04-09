Российское общество устойчиво к длительному санкционному давлению, рассказала в интервью Украина.ру руководитель Приморского регионального отделения Российского общества политологов Оксана Лобода

Экономические ожидания россиян во многом негативны: сказывается существенный рост цен на многие товары и услуги массового спроса, исчезновение определенных импортных товаров из торговых сетей, падение реального качества жизни на фоне роста цен. Сказывается и постепенный рост безработицы, в том числе и скрытой, рассказала эксперт. Аналитик объяснил укрепление рубля, несмотря на санкции © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Вместе с тем российское общество достаточно устойчиво к таким негативным трендам, поскольку экономические кризисы стали цикличным явлением. Стоит вспомнить кризис после первой волны санкций в 2014 году, который был довольно ощутимым с точки зрения экономических реалий, но не привел к нестабильности на фоне патриотических настроений, связанных с присоединением Крыма к России», — подчеркнула Лобода

В целом, население ожидает ухудшения своего материального положения, но это не является чем-то принципиально новым или пугающим, дестабилизирующим фактором, заключила эксперт.

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