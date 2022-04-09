Америка не оставит своих планов по ослаблению России и после завершения спецоперации, заявил в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Американцы запрещают Владимиру Зеленскому договариваться с Россией. США заинтересованы в том, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше, подчеркнул эксперт. Поставки Западом оружия Киеву провоцируют кровопролитие - посол России в США Антонов © dan-news.info

«И когда Россия получит контроль либо над всей Украиной, либо над большей ее частью, США тоже будут всячески стараться, чтобы для России это была максимально большая экономическая ноша. Например, они могут ввести санкции против той части Украины, которая будет под нашим контролем. Они по-прежнему будут использовать Украину для дальнейшего давления на Россию», — сказал Зубец.

Даже в случае возвращения Дональда Трампа в кресло президента США, подобная линия будет сохраняться, заключил собеседник издания.

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