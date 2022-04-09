Ранее Центробанк РФ объявил о снижении ключевой ставки до 17%. Это в интервью Украина.ру прокомментировал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Снижение ставки означает, что паника на потребительском рынке закончилась, подчеркнул эксперт. Зубец объяснил, почему Запад не сможет заблокировать российское золото © РИА Новости, Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

«Изначально мы говорили о том, что экономика впадет в тяжелое положение на несколько месяцев, а только потом начнется восстановление. Получается, что экономика восстанавливается после шока начала марта гораздо быстрее, чем предполагалось. Получается, что, по оценке ЦБ, инфляция будет меньше, чем 20%, падение экономики будет меньше, чем 15%, и пришло время дать экономике денег для развития», — сказал Зубец.

Байден говорил, что экономика России упадет на 15%. По нашему прогнозу, который мы дали в начале марта и от которого не отказались, экономика упадет на 2-4%. А для этого нужны кредитные ресурсы на развитие экономики, а следовательно — снижение ставки, заключил собеседник издания.

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