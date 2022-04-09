Возможный запрет на поставки автомобилей в РФ сильнее ударит по самому Евросоюзу, чем по России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Основные санкции Москва уже получила. Последний, пятый пакет, не содержит ни одной серьезной санкции, кроме запрета на импорт угля в Европу, которого всегда было немного. У Европы исчерпан набор санкций, который был бы вреден для нас, подчеркнул эксперт. Американский журналист: Антироссийские санкции Запада — это акт войны © REUTERS, Dado Ruvic

«Например, в рамках этого пакета они рассматривали запрет на поставку в Россию транспортного оборудования, то есть чтобы они не поставляли в Россию автомобили. Но в окончательный пакет это не вошло. На поставках они зарабатывают 10 млрд долларов в год, и рассказать «Фольксвагену» или «Рено», что они эти деньги потеряют просто так, было бы сложно», — сказал Зубец.

Освободившиеся ниши поставок автомобилей в Россию заняли бы китайцы, корейцы и японцы. Поэтому у Европы не осталось дополнительных аргументов для давления на нашу страну. Именно поэтому они перешли от санкций к прямым поставкам оружия на Украину, заключил эксперт.

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