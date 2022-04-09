Делистинг — это когда компания забирает с биржи свои ценные бумаги и уходит на другие площадки. Многие российские компании сейчас его планируют, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Раньше, когда акции российских компаний торговались на международных биржах, капитализация компаний зависела от стоимости акций. От капитализации, в свою очередь, зависели условия и объёмы предоставляемых Западом кредитов, подчеркнул Юшков. Газопровод «Союз Восток» в стадии проектирования - «Газпром» © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

«Сейчас понятно, что российским компаниям кредиты никто не дает, то есть большинство крупных компаний находится под санкциями, и в целом восприятие России негативное у инвесторов, поэтому они кредиты не дают. Соответственно, смысла никакого в этой капитализации, в этом показателе, нет. То есть, ты кредит можешь взять только у российских, либо у азиатских банков», — сказал эксперт.

Поэтому смысла торговать акциями на европейских, американских площадках сейчас нет — их никто не покупает. Делистинг — это когда вы, по сути, забираете все эти акции и уходите на другие площадки. Поэтому они могут переместиться на российские и азиатские биржи, заключил собеседник издания.

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