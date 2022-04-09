Ранее она заявила о возможности достижения страной независимости от российского газа до лета 2024 года.
В связи с этим Юшков отметил, что в Норвегии добыча газа падает, а ни Азербайджан, ни Алжир не могут увеличить объём поставок.
Не приходится рассчитывать и на собственную добычу в Европе.
«Там всё изучено, те месторождения разработаны, и там снижается уже добыча», — рассказал эксперт.
Поэтому отказываться от российского газа можно только за счёт сжиженного природного газа (СПГ), уверен Юшков.
Однако новые крупные заводы по сжижению газа, которые позволят существенно увеличить предложение на мировом рынке, не будут введены в строй до 2028-2029 гг, указал он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.