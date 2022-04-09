Германии вряд ли удасться найти замену российскому газу до 2024 года. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя соответствующие слова представителя Министерства экономики ФРГ Сюзанны Унград

Ранее она заявила о возможности достижения страной независимости от российского газа до лета 2024 года. Аналитик Колобанов: Европа вряд ли сильно сократит потребление российского газа © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В связи с этим Юшков отметил, что в Норвегии добыча газа падает, а ни Азербайджан, ни Алжир не могут увеличить объём поставок.

Не приходится рассчитывать и на собственную добычу в Европе.

«Там всё изучено, те месторождения разработаны, и там снижается уже добыча», — рассказал эксперт.

Поэтому отказываться от российского газа можно только за счёт сжиженного природного газа (СПГ), уверен Юшков.

Однако новые крупные заводы по сжижению газа, которые позволят существенно увеличить предложение на мировом рынке, не будут введены в строй до 2028-2029 гг, указал он.

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