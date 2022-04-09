Об этом он рассказал, комментируя заявление представителя Министерства экономики ФРГ Сюзанны Унград о том, что независимость от российского угля может быть достигнута в этой стране до осени, независимость от нефти — до конца текущего года, а от газа — до лета 2024 года.
«Фактически они [представители Германии] признают, что — "сейчас мы это сделать не можем, мы к 2024 или 2027 году, как раньше называлось, но не сейчас". И это признание того, что — "да, мы подпишем изменение в контракт, мы будем рассчитываться в рублях, потому что деваться некуда"», — считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.