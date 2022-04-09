Германия фактически признала, что в настоящее время не может отказаться от российского газа, поэтому вряд ли она откажется от его оплаты в рублях. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Эксперт объяснил, почему Россия не прекращает транзит газа через Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Сюзанны Унград о том, что независимость от российского угля может быть достигнута в этой стране до осени, независимость от нефти — до конца текущего года, а от газа — до лета 2024 года.

«Фактически они [представители Германии] признают, что — "сейчас мы это сделать не можем, мы к 2024 или 2027 году, как раньше называлось, но не сейчас". И это признание того, что — "да, мы подпишем изменение в контракт, мы будем рассчитываться в рублях, потому что деваться некуда"», — считает эксперт.

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