Он напомнил, что, говоря о новом механизме оплаты, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что меняется только один пункт контракта, а формула ценообразования и остальные пункты контракта остаются прежними.
«Мы не говорим европейцам, что — "теперь вы платите рубли и платите столько, сколько мы скажем". Нет, в этом плане всё остается цивилизованно, просто сами расчёты происходят в другой валюте», — указал эксперт.
Он добавил, что от европейских клиентов требуется только подписать дополнительное соглашение, открыть счёт в «Газпромбанке» и наладить взаимодействие с ним.
Полностью интервью можно прочитать здесь.