При внедрении введённого Россией для недружественных стран механизма оплаты газа в рублях цена голубого топлива не меняется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

«Иначе будет очень холодно». Финский политолог о переходе на оплату газа за рубли © commons.wikimedia.org, Petri Krohn Владимир Путин подчеркнул, что меняется только один пункт контракта, а формула ценообразования и остальные пункты контракта остаются прежними.

«Мы не говорим европейцам, что — "теперь вы платите рубли и платите столько, сколько мы скажем". Нет, в этом плане всё остается цивилизованно, просто сами расчёты происходят в другой валюте», — указал эксперт.

Он добавил, что от европейских клиентов требуется только подписать дополнительное соглашение, открыть счёт в «Газпромбанке» и наладить взаимодействие с ним.

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