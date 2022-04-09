Во введённом Россией для недружественных стран механизме оплаты газа в рублях предусмотрена посредническая роль «Газпромбанка». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Шольц попросил у Путина разъяснений по оплате за газ в рублях © AP, Guglielmo Mangiapane

«Механизм довольно комфортен для европейских компаний. … Они перечисляют свои деньги на счёт в "Газпромбанке", он меняет их через биржу на рубли, и эти рубли с рублёвого второго счета перечисляются "Газпрому" за поставленный газ», — указал эксперт.

При этом формула ценообразования остаётся прежней, добавил он.

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