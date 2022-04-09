Новшество данного механизма в том, что раньше продавцу газа — компании «Газпром» — европейские клиенты перечисляли либо доллары, либо евро. Теперь непосредственно «Газпром» будет получать только рубли, сказал Юшков.
«Механизм довольно комфортен для европейских компаний. … Они перечисляют свои деньги на счёт в "Газпромбанке", он меняет их через биржу на рубли, и эти рубли с рублёвого второго счета перечисляются "Газпрому" за поставленный газ», — указал эксперт.
При этом формула ценообразования остаётся прежней, добавил он.
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