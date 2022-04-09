Представления российской молодёжи о ситуации на Украине во многом субъективны. Такое мнение высказала в интервью изданию Украина.ру доцент Дальневосточного юридического института МВД РФ, руководитель Приморского регионального отделения Российского общества политологов Оксана Лобода

Татьяна Евгеньева: Часть молодежи воспринимает власть как «чужую» © polit.msu.ru «Также свою роль играет и большое количество негативных по отношению к российской власти публикаций в социальных сетях», — указала Лобода. Она добавила, что именно сети являются доминирующим источником информации для современной российской молодежи. Полностью интервью можно прочитать здесь.