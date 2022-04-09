Она считает, что факторами, определяющими настроения большей части молодёжи, являются не столько осознание политической ситуации и эмпатия к судьбе братского украинского народа, сколько ухудшение качества жизни и уменьшение возможностей для поездок за рубеж.
«Также свою роль играет и большое количество негативных по отношению к российской власти публикаций в социальных сетях», — указала Лобода.
Она добавила, что именно сети являются доминирующим источником информации для современной российской молодежи.
Полностью интервью можно прочитать здесь.