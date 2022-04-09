Российское общество ожидает ухудшения своего материального положения, но вместе с тем оно довольно устойчиво к кризисам. Такое мнение высказала в интервью изданию Украина.ру доцент Дальневосточного юридического института МВД РФ, руководитель Приморского регионального отделения Российского общества политологов Оксана Лобода

Украина.ру на Rutube Когда Россия и Китай разрушат гегемонию США и что будет с Украиной - Ордуханян