На ожиданиях людей сказываются существенный рост цен на многие товары и услуги, исчезновение некоторых импортных товаров из торговых сетей, падение реального качества жизни, указала эксперт.
«Вместе с тем российское общество достаточно устойчиво к таким негативным трендам… Стоит вспомнить кризис после первой волны санкций в 2014 году, который был довольно ощутимым с точки зрения экономических реалий, но не привел к нестабильности на фоне патриотических настроений, связанных с присоединением Крыма к России», — сказала Лобода.
Полностью интервью можно прочитать здесь.