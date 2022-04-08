Мэр Днепра Борис Филатов 8 апреля в своих соцсетях прокомментировал деятельность внештатного советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, который с начала российской спецоперации регулярно записывает обращения к украинцам

Украина получила С-300 от Словакии, переименование метро, борьба с партиями, убийства пленных, СБУ вымогала деньги у церкви. Хроника событий на Украине на 17:00 8 апреля © пресс-служба Министерства обороны Украины / пресс-служба Министерства обороны Украины / Перейти в фотобанк задался вопросом, одного ли его «начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма».

«Мы нация героев и умных людей, а не потребителей пропагандистского унылого [дерьма]», — написал градоначальник.

«Нация (малоросский субэтнос) героев и умных людей, верно! С 1654 (и несколько ранее) по 1991-й, с короткими перерывами на мазепинское и петлюровское помутнение. А сейчас — потребители унылого пропагандистского дерьма. Диагноз верный», — прокомментировал слова Филатова в своем Telegram-канале российский писатель Захар Прилепин.