Филатов задался вопросом, одного ли его «начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма».
«Мы нация героев и умных людей, а не потребителей пропагандистского унылого [дерьма]», — написал градоначальник.
«Нация (малоросский субэтнос) героев и умных людей, верно! С 1654 (и несколько ранее) по 1991-й, с короткими перерывами на мазепинское и петлюровское помутнение. А сейчас — потребители унылого пропагандистского дерьма. Диагноз верный», — прокомментировал слова Филатова в своем Telegram-канале российский писатель Захар Прилепин.