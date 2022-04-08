Владимир Зеленский 8 апреля в выступлении по видеосвязи перед депутатами парламента Финляндии в очередной раз призвал усилить санкционное давление на Россию, пишет РИА Новости

Удар по вокзалу в Краматорске: Зеленский устроил новую кровавую провокацию © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк Зеленский.

Санкции Запада против РФ были ошибочными, заявил ранее в интервью Украина.ру руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов. По его словам, мир меняется, гегемония США уходит в прошлое, и после окончания спецоперации на Украине в Евразии будет совершенна другая экономическая география и экономическая стратегия.