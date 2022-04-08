«Нам нужно оружие, которое есть у ваших партнеров по Евросоюзу, нам нужны по-настоящему действенные мощные санкции против РФ и такой санкционный коктейль, который запомнится как "коктейль Молотова», — сказал Зеленский.
Санкции Запада против РФ были ошибочными, заявил ранее в интервью Украина.ру руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов. По его словам, мир меняется, гегемония США уходит в прошлое, и после окончания спецоперации на Украине в Евразии будет совершенна другая экономическая география и экономическая стратегия.