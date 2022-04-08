Новый механизм расчёта за российский газ не представляет проблем для покупающих его европейских компаний, основными противниками его внедрения являются политики этого региона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Он рассказал, что политики выражают несогласие с новым механизмом оплаты, потому что он был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным в ответ на заморозку золотовалютных резервов страны и поэтому «выглядит как ультиматум».

Однако даже некоторые европейские политики, на словах выступая против оплаты газа за рубли, не будут чинить препятствий в совершении таких операций компаниями своих стран, считает эксперт.

«А компаниям они втихаря говорят, что "давайте продолжайте закупать, за рубли — так за рубли, потому что без российского газа произойдёт радикальное ухудшение уровня жизни в Европе"», — рассказал Юшков.

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