Он рассказал, что политики выражают несогласие с новым механизмом оплаты, потому что он был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным в ответ на заморозку золотовалютных резервов страны и поэтому «выглядит как ультиматум».
Однако даже некоторые европейские политики, на словах выступая против оплаты газа за рубли, не будут чинить препятствий в совершении таких операций компаниями своих стран, считает эксперт.
«А компаниям они втихаря говорят, что "давайте продолжайте закупать, за рубли — так за рубли, потому что без российского газа произойдёт радикальное ухудшение уровня жизни в Европе"», — рассказал Юшков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.